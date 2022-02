కేసీఆర్ ను గద్దె దించటమే లక్ష్యంగా బండి సంజయ్ భారీ ప్లాన్.. గులాబీ నేతలకు టెన్షన్

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కెసిఆర్ సర్కారును గద్దె దింపడం లక్ష్యంగా బీజేపీ పావులు కదుపుతోంది. వచ్చే ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇప్పటి నుండే బిజెపి కార్యకర్తలు కార్యక్షేత్రంలోకి దిగాలని బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ దిశానిర్దేశం చేసినట్టు తెలుస్తుంది. అంతేకాకుండా పార్టీని సంస్థాగతంగా బలోపేతం చేసే అంశాల పైన కూడా బిజెపి అధినాయకత్వం దృష్టి సారిస్తుంది.

Bandi Sanjay has a big plan with the aim of ousting KCR. Focused on field-level inclusions. with this started the tension for the trs leaders.