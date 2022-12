Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కరీంనగర్ పార్లమెంట్ సభ్యులు బండి సంజయ్ కుమార్ ఐటి శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ పై ఘాటు విమర్శలు చేసారు. ఈ ఉదయం కరీంనగర్ లోని మహాలక్ష్మి అమ్మవారిని దర్శించుకొని అనంతరం విలేఖరులతో మాట్లాడిన ఆయన కేటీఆర్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై భగ్గుమన్నారు. నిన్న కేటీఆర్ డ్రగ్స్ టెస్ట్ కు రెడీ అంటూ చేసిన సవాల్ పై స్పందిస్తూ బండి సంజయ్ దొంగలు పడ్డ ఆరు నెలలకు కుక్కలు మొరిగినట్టు, సవాల్ చేసిన ఇన్ని రోజులకి ఇప్పుడు మొరగడం ఎందుకు అని అన్నారు.

English summary

Bandi Sanjay countered strongly to Minister KTR who said he is ready for drugs test. Bandi sanjay said that he challenged long before, and he will say he is ready for the test now? He demanded to investigate the Hyderabad drug case.