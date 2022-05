సర్పంచ్ లతో కలిసి బండి సంజయ్ సమరభేరి .. జూన్ తొలివారంలో మౌనదీక్ష; టార్గెట్ కేసీఆర్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సర్కార్ పై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్న బండి సంజయ్, ఇప్పటికే ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర ద్వారా టిఆర్ఎస్ అధినేత కెసిఆర్ ను టార్గెట్ చేస్తున్నారు. కల్వకుంట్ల కుటుంబ అవినీతిని ప్రజాక్షేత్రంలో ఎండగట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అదే క్రమంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సర్పంచ్ ల సమస్యల పై మరో పోరాటానికి సిద్ధమయ్యారు బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్.

English summary

Bandi Sanjay along with the sarpanches are getting ready for the fight. The silent protest will take place in June first week. As a KCR target, Bandi Sanjay will bring pressure on the government to solve the problems of the sarpanches.