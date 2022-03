వారి సమస్యల పరిష్కారానికి అఖిలపక్ష భేటీ నిర్వహించాలి; సీఎం కేసీఆర్ కు బండి సంజయ్ లేఖ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కు బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ బహిరంగ లేఖ రాశారు. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో రైతుల సమస్యలపై విరుచుకుపడిన బండి సంజయ్ తాజాగా కౌలు రైతుల పట్ల ప్రభుత్వం చిన్నచూపు చూస్తోందని, కౌలు రైతుల సమస్యలు పరిష్కరించే నాథుడే లేకుండా పోయాడు అని కేసీఆర్ కు రాసిన లేఖలో బండి సంజయ్ పేర్కొన్నారు. కౌలు రైతుల పట్ల టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చూపుతున్న వివక్ష క్షమించరానిదని ఆయన మండిపడ్డారు.

Bandi Sanjay wrote a letter to CM KCR asking him to hold an all-party meeting to resolve the problems of the tenant farmers. He said that no government schemes were applicable to the tenant farmers.