కేసీఆర్.. నీ మాటలు ఉత్తరకుమార ప్రగల్భాలేనా? బండి సంజయ్ బహిరంగ లేఖ

oi-Dr Veena Srinivas

రెండవ విడత ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర కొనసాగిస్తున్న బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ నిత్యం తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేస్తూ రాష్ట్రంలోని అనేక సమస్యలపై ప్రశ్నలు సంధిస్తున్నారు. తాజాగా మరోమారు సీఎం కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేసిన బండి సంజయ్ కెసిఆర్ కు బహిరంగ లేఖ రాశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వడ్ల కొనుగోలు కేంద్రాలను వెంటనే ప్రారంభించాలని కోరుతూ బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ బహిరంగ లేఖ రాశారు.

English summary

Bandi Sanjay targets CM KCR and wrote an open letter Where are the Paddy purchases in telangana? They demanded immediate opening of paddy purchasing centers in Telangana state.