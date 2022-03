టూత్ పాలిష్ వ్యక్తుల సవాళ్లకు స్పందించను; కేటీఆర్ సవాల్ కు బండి సంజయ్ ఘాటు రిప్లై

Telangana

తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ కరీంనగర్ వేదికగా బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ పై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడిన విషయం తెలిసిందే. బండి సంజయ్ కరీంనగర్ కు ఏం చేశాడని ప్రశ్నించిన కేటీఆర్, ఎంపీగా ఎన్నికైన మూడేళ్లలో కనీసం మూడు కోట్ల నిధులైనా తీసుకురాలేదు అంటూ మండిపడ్డారు. బండి సంజయ్ వల్ల కరీంనగర్ కు అర పైసా లాభం కూడా జరగలేదని పేర్కొన్నారు. పార్లమెంట్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం ఏనాడైనా నోరు విప్పారా అంటూ ప్రశ్నించిన మంత్రి కేటీఆర్ ఒక విద్యా సంస్థ గాని, వైద్య కళాశాలను గాని, కనీసం ఒక గుడిని కానీ బండి సంజయ్ తీసుకురాలేకపోయారు అంటూ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఇదే సమయంలో గంగుల కమలాకర్ పై పోటీ చేసి గెలవాలని బండి సంజయ్ కు సవాల్ విసిరారు కేటీఆర్.

టీఆర్ఎస్ లో వారిపై కమలనాధుల ఫోకస్; చాప క్రింద నీరులా.. బండి సంజయ్ వ్యూహం

English summary

Bandi Sanjay replied to KTR's challenge that he does not respond to the challenges of tooth polish people. Bandi Sanjay broke down on CM KCR.