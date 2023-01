బండి సంజయ్ చెప్పినా బీజేపీ టీడీపీ పొత్తుపై పితలాటకం.. ఎందుకంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీతో బీజేపీ పొత్తు పెట్టుకోబోదని బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ తేల్చి చెప్పారు. ఇక ఇదే విషయాన్ని క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ కార్యకర్తల వద్దకు తీసుకు వెళ్లాలని పార్టీ నేతలకు సూచించారు. అయితే దీంతో బిజెపి నాయకులలో ఊపిరిపీల్చుకున్న వర్గం కొందరైతే, మరి కొందరికి ఇంకా పొత్తు పైన అనుమానాలు అలాగే ఉన్నాయి. టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబును తక్కువగా అంచనా వేయలేమని, అలాగే కేంద్రంలోని బీజేపీ అగ్రనేతల ఆలోచనలను కూడా ఊహించడం కష్టమే అని అభిప్రాయం చాలామందిలో వ్యక్తమవుతుంది.

English summary

Despite Bandi Sanjay comments , many leaders suspicious on BJP-TDP alliance. The talk shows that there is no need to be surprised if the BJP leadership goes for alliances at the last minute with TDP and chandrababu.