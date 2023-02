కేసీఆర్ నాందేడ్ సభ తుస్సుమంది: చేరికలపైనా బండి సంజయ్ సెటైర్లు

తెలంగాణలో కేసీఆర్‌కు ప్రాధాన్యత లేదని, మహారాష్ట్రలో కేసీఆర్‌ను ఎవరు పట్టించుకుంటారని బండి సంజయ్ ప్రశ్నించారు. కేసీఆర్ నాందేడ్ సభ అట్టర్ ఫ్లాప్, కాలం చెల్లిన వాళ్లే పార్టీలో చేరారని బండి సంజయ్ సెటైర్ వేశారు.

బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ నాందేడులో నిర్వహించిన సభపై విమర్శనాస్త్రాలను ఎక్కుపెట్టారు. ఈ మేరకు ఒక ప్రకటన విడుదల చేసిన ఆయన బిఆర్ఎస్ నాందేడ్ సభ పై తనదైన శైలిలో విరుచుకుపడ్డారు. నాందేడులో బిఆర్ఎస్ నిర్వహించిన సభ మెగా ఫ్లాప్ షో అంటూ ఆయన మండిపడ్డారు.

Bandi Sanjay questioned that there is no priority to kcr in telangana, then who cares KCR in maharashtra. Bandi Sanjay satirized that KCR's Nanded meeting is utter flop and only out-dated people have joined the party.