Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ తన బిడ్డను బిజెపిలోకి లాగాలని చూస్తున్నారు అని బిజెపి నీచ రాజకీయాలకు పాల్పడుతోందని చేసిన వ్యాఖ్యలపై బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ తనదైన శైలిలో కౌంటర్ ఇచ్చారు. కెసిఆర్ ని పట్టించుకునేవారు లేరు.. ఇక కెసిఆర్ కూతురుని పట్టించుకునే వారు ఎవరు అంటూ బండి సంజయ్ వ్యాఖ్యానించారు. అధికారం కోసం కుటుంబ సభ్యులను వాడుకునే రకం కేసీఆర్ అంటూ బండి సంజయ్ నిప్పులు చెరిగారు.

English summary

There is no one who cares about Telangana CM KCR. BJP state president Bandi Sanjay said who cares about his daughter Kavitha.