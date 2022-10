కేసీఆర్ యూజ్ లెస్ ఫెలో; టీఆర్ఎస్ దండుపాళ్యం ముఠా; బట్టలూడదీసి కొడతామన్న బండి సంజయ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ మరోసారి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పై నిప్పులు చెరిగారు. బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షులు జేపీ నడ్డా కు టీఆర్ఎస్ నేతలు సమాధి కట్టడంపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్దారు. కేసీఆర్... యూజ్ లెస్ ఫెలో.. ఎవడ్రా మీకు చదువు, సంస్కారం నేర్పింది? బతికున్నవాళ్లకు సమాధి కడతారా? అంటూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో భాగంగా నాంపల్లి మండల కేంద్రంలో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించిన బండి సంజయ్ సీఎం కేసీఆర్ తీరుపై, టిఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు చర్యలపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.

English summary

In Munugode by-election campaign, Bandi Sanjay made harsh comments saying that KCR is a useless fellow and TRS is a Dandupalayam gang. A strong warning was given to trs who built JP Nadda tomb.