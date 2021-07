మరోసారి బయటపడ్డ కేసీఆర్ ప్రభుత్వ అసమర్థత-పార్లమెంట్ సాక్షిగా స్వయంగా కేంద్రమంత్రే చెప్పారు:బండి సంజయ్

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణకు కేంద్రం నిధులు ఇవ్వడం లేదన్న ఆరోపణల్లో ఎంతమాత్రం నిజం లేదని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ పేర్కొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్,మంత్రి కేటీఆర్ చేస్తున్న ఆరోపణలన్నీ అబద్దాలనే విషయం మరోసారి రుజువైందన్నారు. పార్లమెంట్ సాక్షిగా కేసీఆర్ ప్రభుత్వ అసమర్థత,నిర్లక్ష్య వైఖరి బయటపడిందన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాల నుంచి నిధులు తీసుకునే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ... తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆ నిధులను ఉపయోగించుకోవట్లేదని విమర్వించారు.

English summary

BJP state president Bandi Sanjay said that the allegations, Center was not giving funds to Telangana were not true. Despite the possibility of taking funds from the central government schemes ... The Telangana government was criticized for not using those funds.