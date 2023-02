నూతన సచివాలయంలో అగ్నిప్రమాదం జరిగింది ఇందుకే: భగ్గుమన్న బండి సంజయ్

నూతన సచివాలయంలో అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకోవడం దురదృష్టకరమని బండి సంజయ్ పేర్కొన్నారు. సీఎం కేసీఆర్ ఆ నిర్ణయం వల్లే ఈ పరిస్థితి నెలకొందని బండి సంజయ్ అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర నూతన సచివాలయంలో ఈరోజు అగ్నిప్రమాద ఘటన అందర్నీ ఒక్కసారిగా షాక్ కు గురి చేసింది. తెలంగాణా నూతన సచివాలయ భవనంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకోవడంతో మంటలు చెలరేగాయి. అగ్నిమాపక సిబ్బంది రంగంలోకి దిగి మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. అయితే తెలంగాణ ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన నూతన సచివాలయంలో అగ్నిప్రమాద ఘటన చోటు చేసుకోవడంపై బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Bandi Sanjay stated that it is unfortunate that there was a fire accident in the new secretariat. Bandi Sanjay expressed his impatience that this situation has arisen due to poor quality of work.