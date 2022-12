డిపాజిట్ రాని ప్రకాష్ రాజ్.. బీఆర్ఎస్ పేరుతో కేసీఆర్ డ్రామాలు: బండి సంజయ్ ఫైర్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ సినీ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ పై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. బిఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిర్భావ కార్యక్రమానికి ప్రకాష్ రాజ్ రావడంతో టార్గెట్ చేసిన బండి సంజయ్ బెంగళూరులో డిపాజిట్ రాని వాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చి బి ఆర్ ఎస్ పేరుతో కెసిఆర్ డ్రామాలాడుతున్నారు అంటూ మండిపడ్డారు. ప్రకాష్ రాజ్ కు సీఎం కేసీఆర్ కర్ణాటకలో కానీ తమిళనాడులో కానీ పార్టీ ఇన్చార్జిగా బాధ్యత అప్పగిస్తారని వార్తలు వస్తున్న నేపథ్యంలో బండి సంజయ్ ప్రకాష్ రాజ్ ను టార్గెట్ చేశారు. డిపాజిట్ కూడా రాని వాళ్ళతో ఏం చేద్దామని అంటూ టార్గెట్ చేశారు.

English summary

Bandi Sanjay was fired that KCR was playing dramas in the name of BRS by bringing Prakash Raj who did not get deposit in bengaluru elections. He criticized KCR's family for looting the state like thieves.