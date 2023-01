వాళ్ళ విషయంలో కేసీఆర్ మనసు కరగటంలేదా? మళ్ళీ పాత పంచాయితీపై భగ్గుమన్న బండి సంజయ్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ నిత్యం అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి రాష్ట్రంలోని వివిధ సమస్యలను తెరమీదకు తీసుకువస్తున్నారు. నిన్నటి వరకు కామారెడ్డి, జగిత్యాల మాస్టర్ ప్లాన్ లపై రైతులకు మద్దతుగా పోరాటం సాగించిన బండి సంజయ్, ఇప్పుడు కామారెడ్డి, జగిత్యాల మాస్టర్ ప్లాన్లను రద్దు చేయాలని మున్సిపాలిటీలో తీర్మానం చేయడంతో మళ్లీ ఇప్పటివరకు అపరిష్కృతంగా ఉన్న మరొక సమస్యను తెరమీదకి తీసుకువచ్చారు. తాజాగా టీచర్లు ప్రగతి భవన్ ని ముట్టడించడానికి ప్రయత్నించడంతో, 317 జీవో సవరణపై కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేశారు.

English summary

If the wife is working in one place and the husband is working in another place, if their children are crying, doesn't KCR's heart melt about them? Bandi Sanjay was furious at CM KCR's stance on the amendment of G.o 317.