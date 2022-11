అర్దరాత్రి మునుగోడుకు బయలుదేరిన బండి సంజయ్.. అడుగడుగునా ఉద్రిక్తత; జాతీయ రహదారిపై ఆందోళన; అరెస్ట్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉప ఎన్నిక నేపథ్యంలో ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటు చేసుకుంది. టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు నియోజకవర్గం లోనే ఉండి ప్రలోభాలకు గురి చేస్తున్నా పోలీసులు పట్టించుకోవడం లేదని కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి చేసిన ఆందోళనకు మద్దతుగా బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ మునుగోడు కు వెళ్లే ప్రయత్నం చేశారు. అడ్డుకున్న పోలీసులు రామోజీ ఫిలిం సిటీ వద్ద రోడ్డు పైన బైఠాయించి ఆందోళన చేపట్టిన బండి సంజయ్ ను అరెస్ట్ చేశారు.

English summary

There was tension at every step as the police stopped Bandi Sanjay who had tried to go munugode in the mid night. Due to this, Bandi Sanjay protested on the national highway and the police arrested him.