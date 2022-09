Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజా ప్రస్థానం పాదయాత్ర ద్వారా ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళుతున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే ఇటీవల ప్రజాప్రస్థానం పాదయాత్రలో గతంలో మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి తనపై మంగళవారం మరదలు అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలపై వైయస్సార్ షర్మిల ఎవడ్రా నీకు మరదలు అంటూ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడి ఆయనను వీధికుక్కతో పోల్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో వైఎస్ షర్మిల ను టార్గెట్ చేస్తూ టిఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలు వైయస్ షర్మిల పై చర్య తీసుకోవాలని స్పీకర్ కు ఫిర్యాదు చేశారు.

English summary

YS Sharmila tweets to Speaker Pocharam Srinivas Reddy on social media saying that after action against me.. First take action against KCR, Ministers Niranjan Reddy and KTR.