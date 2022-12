పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి ఈడీ నోటీసుల వెనుక.. బండి సంజయ్ కు భవిష్యవాణి తెలుసా?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బండి సంజయ్ అన్నట్టే జరిగింది. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డికి ఈడీ నోటీసులు ఇచ్చింది. బెంగళూరు డ్రగ్స్ కేసులో పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి ప్రమేయం ఉందని, అందుకే పైలెట్ రోహిత్ రెడ్డిని బ్లాక్ మెయిల్ చేసి ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు కేసు డ్రామా కెసిఆర్ ఆడించారు అని బండి సంజయ్ పేర్కొన్నారు. బెంగళూరు డ్రగ్స్ కేసును రీ ఓపెన్ చేస్తే అసలు విషయాలు బయటకు వస్తాయని బండి సంజయ్ చేసిన వ్యాఖ్యలతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దుమారం రేగిన విషయం తెలిసిందే. అయితే తాజాగా బండి వ్యాఖ్యలకు తగ్గట్టు పైలట్ రోహిత్ రెడ్డికి ఈడీ నోటీసులు జారీ చేయడం రాష్ట్రంలో హాట్ టాపిక్ అయింది.

English summary

Pilot Rohit Reddy said that the reason behind his notices was that he revealed the MLA's purchase case, hence the conspiracy. And how did Bandi Sanjay know this before .