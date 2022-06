ఈటలకు రాజేందర్ కు బిగ్ షాక్.. జమునా హేచరీస్ భూముల పంపిణీకి రంగం సిద్ధం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బిజెపి ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ కు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఊహించని షాక్ ఇచ్చింది. ఈటల రాజేందర్ కు చెందిన వివాదాస్పదమైన జమున హేచరీస్ భూములకు సంబంధించి సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది.

English summary

Big Shock to Etela Rajender. Officials prepared the sector for the distribution of Jamuna Hatcheries lands. BJP leader Etela was concerned over the decision taken by the TRS government ahead of the BJP national executive meetings