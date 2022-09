పాల్వాయి స్రవంతికి పెద్ద పరీక్షే; మునుగోడులో మద్దతుకోసం తిప్పలు; అసంతృప్తులు మద్దతిస్తారా?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడులో త్వరలో జరగబోయే ఉప ఎన్నికకు కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యూహాత్మకంగా ముందుకు వెళుతుంది. సిట్టింగ్ స్థానాన్ని తిరిగి కైవసం చేసుకోవడం కోసం ప్రయత్నాలు సాగిస్తున్న కాంగ్రెస్, కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి అభ్యర్థిగా పాల్వాయి స్రవంతిని రంగంలోకి దించింది. మునుగోడు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి పాల్వాయి స్రవంతి పేరును ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి ప్రతిపాదించడంతో, పాల్వాయి స్రవంతి అభ్యర్థిత్వాన్ని ఖరారు చేసింది అధినాయకత్వం. ఇక ఈ క్రమంలో మునుగోడులో విజయం సాధించడం కోసం పాల్వాయి స్రవంతి పని మొదలు పెట్టారు.

English summary

Palvai Sravanthi entered the field as a candidate in Munugodulu by-election. She is holding meetings with Congress leaders and asking them to support her. Now it is interesting that disgruntled leaders supports her or not.