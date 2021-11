Bigg Boss 5 Telugu: 3 వారాల్లో ఇంటికొచ్చేస్తానంటూ కూతురికి ప్రామిస్: అంతలోనే ఎలిమినేట్

Telangana

హైదరాబాద్: అక్కినేని నాగార్జున హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తోన్న వరల్డ్ బిగ్గెస్ట్ టెలివిజన్ రియాలిటీ షో బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 5 ఇక ముగింపుదశకు వచ్చేసింది. ఇంకో మూడు వారాలు మిగిలి ఉన్నాయి. అటు బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లోనూ ఈ టైటిల్ కోసం పోటీ పడుతోన్న కంటెస్టెంట్ల సంఖ్య తగ్గుతూ వస్తోంది. ఈ వారం మరొకరు బిగ్‌బాస్ హౌస్ నుంచి బయటికి వెళ్లిపోనున్నారు. ఇప్పటికే 11 మంది ఎలిమినేట్ అయ్యారు. ఈ వారం ఎలిమినేషన్ దెబ్బ ఎవరి మీద పడుతుందనేది హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

English summary

Anchor Ravi’s Bigg Boss 5 Telugu elimination 12th Week elimination comes as a big shock to the audience. Ravi is the most popular celebrity of all the contestants in the fifth season of the TV show.