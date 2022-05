అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా అమిత్ షా సభ: రాహుల్ గాంధీ సభను మించి జనసమీకరణ; వ్యూహమిదే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బహిరంగ సభలు కాక రేపుతున్నాయి. ఇప్పటికే రాహుల్ గాంధీ వరంగల్ వేదికగా నిర్వహించిన బహిరంగ సభ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఆసక్తికర చర్చకు కారణమైంది. ఇక బీజేపీ ప్రజా సంగ్రామ యాత్రలో భాగంగా బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా నిర్వహించిన సభ రాష్ట్ర రాజకీయాలలో ఆసక్తికర పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి అన్న దానికి సంకేతంగా మారింది. ఇక ఈ నెల 14వ తేదీన మహేశ్వరం నియోజకవర్గం పరిధిలోని తుక్కుగూడ సమీపంలో నిర్వహించే కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా సభ పై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.

English summary

The BJP plans to hold a massive Amit Shah meeting and mobilize people beyond the Rahul Gandhi meeting. The BJP's strategy seems to be to give signals that the BJP will come to power in the state in the coming elections.