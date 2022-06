బీజేపీ డిజిటల్ బోర్డు: జీహెచ్ఎంసీ షాక్.. రూ.55వేల జరిమానా విధింపు.. ట్విస్ట్ ఏంటంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతోంది. తాజాగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలు జరగనున్న సమయంలో టిఆర్ఎస్, బీజేపీల కోల్డ్ వార్ కొనసాగుతోంది. సాలు దొర సెలవు దొర అంటూ బిజెపి చేపట్టిన డిజిటల్ డిస్ ప్లే బోర్డు ఉద్యమం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆసక్తికర చర్చకు కారణంగా మారింది. ఇక టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఆగ్రహానికి కారణంగా మారింది.

The GHMC gave a shock to the BJP in the case of the digital board set up at the BJP party office. The board was set up against the rules and fined Rs.55,000.