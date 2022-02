టీఆర్ఎస్ వ్యూహంలో బీజేపి ఓ టూల్ కిట్.!వచ్చే ఎన్నికల్లో గట్టెక్కేందుకు ప్రణాళిక.!కేసీఆర్ వ్యూహం అదే.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణలో నడుస్తోన్న రాజకీయ పరిణామాలను నిశితంగా విశ్లేషించుకుంటే కొన్ని వాస్తవాలు అర్థమవుతాయి. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో అనూహ్య పరివర్తన తీసుకురావడానికి హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక ప్రధాన భూమిక పోషించింది. ఈ ఎన్నిక తర్వాత మిగతా పార్టీల స్పందన ఎలా ఉన్నా.,అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ స్వరం మాత్రం పూర్తిగా మారిపోయింది. సంక్షేమ పథకాల ప్రకటనలు గెలుపును ప్రభావితం చేయలేవని తుది నిర్ణయానికి వచ్చిన సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు తన భవిష్యత్ రాజకీయ మనుగడ కోసం వ్యూహాలను సమూలంగా మార్చుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. ప్రత్యర్థి ఎవరైనా నో మ్యాటర్.. ఎదురు దాడి చేస్తే రాజకీయంగా వినూత్న గుర్తింపు లభించే అవకాశం ఉంటుందని, ఇదే సిద్దాంతం ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేసి ఫలితం రాబట్టాలనుకుంటున్నారు చంద్రశేఖర్ రావు. తన రాజకీయ వ్యూహంలో బీజేపీని ఒక టూల్ కిట్ గా ఫిక్స్ చేసుకుని తెలంగాణ రాజకీయాలను శాసించాలన్నది చంద్రశేఖర్ రావు ప్రణాళికగా తెలుస్తోంది.

English summary

It seems that CM Chandrasekhar Rao has radically changed his strategies for his future political survival as he has come to the final conclusion that announcements of welfare schemes will not affect the victory. No matter who the opponent is .. Chandrasekhar Rao wants to get the result by experimentally implementing the same theory that there is a possibility of getting a politically innovative identity if the counter attack is made.