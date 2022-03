అసెంబ్లీలో తనను చూడొద్దనే; సీఎం ఇచ్చిన స్లిప్పుతో సస్పెన్షన్: నిరసన దీక్షలో ఈటల రాజేందర్

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కోసం, సీఎం నిరంకుశత్వానికి నిరసనగా ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ దీక్ష చేపట్టామని బిజెపి ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ వెల్లడించారు. అంబేద్కర్ ఇచ్చిన రాజ్యాంగ హక్కుతో తనను ప్రజలు శాసనసభకి పంపిస్తే తను సభలో లేకుండా చేశారని ఆయన విమర్శించారు. సీఎం ఇచ్చిన స్లిప్పుతో స్పీకర్ తమను బయటకు పంపారని మండిపడ్డారు. కుట్రపూరితంగా తనను బయటకు పంపించి, తమ గొంతు నొక్కే ప్రయత్నం చేశారని ఈటల రాజేందర్ ఆరోపించారు.

English summary

Etela Rajender said during a BJP protest at Indira Park Dharna Chowk that the Speaker had suspended them with a slip given by the CM, as CM don't want to see etela rajender in the assembly.