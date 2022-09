Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ సెప్టెంబర్ 5న నిజామాబాదులో పర్యటించనున్నారు. ఈ క్రమంలో గులాబీ పార్టీ కంటే రెండు రోజుల ముందుగా సెప్టెంబర్ 3న జరిగే బహిరంగ సభలో టీఆర్‌ఎస్ ప్రభుత్వ అవినీతిని ఉతికి ఆరేస్తానని నిజామాబాద్ బీజేపీ ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ పేర్కొన్నారు. నిజామాబాద్ జిల్లాలో తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ నూతనంగా నిర్మించిన సమీకృత కలెక్టరేట్ భవనాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. ఆ తర్వాత అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో పాల్గొననున్నారు. ఈ క్రమంలో కేసీఆర్ పర్యటనకు ముందే బీజేపీ ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ టిఆర్ఎస్ పార్టీ ని టార్గెట్ చేస్తూ ఇందూరు జనతా కో జవాబ్ దో అనే నినాదంతో భారీ సభను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

English summary

As the target of KCR's visit to Nizamabad, BJP MP Arvind will hold a huge meeting in Nizamabad. KCR will be questioned on the implementation of the promises through the assembly which will be organized as Induru Janata Ko Jawab Do.