Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్ వేదికగా జరగనున్న బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలకు శరవేగంగా ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించేలా, ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా, జేపీ నడ్డాతో పాటు వివిధ రాష్ట్రాల సీఎంలు, పలువురు బీజేపీ అగ్రనేతలు హైదరాబాద్లో జరగనున్న జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాల్లో పాల్గొననున్నారు. ఇక ఈ నేపథ్యంలో రెట్టించిన ఉత్సాహంతో తెలంగాణ బిజెపి నేతలు జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలు నిర్వహించటానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

English summary

The BJP National executive meetings to be held at the Hyderabad Novotel. In the wake of JP Nadda's arrival in Hyderabad on July 1, it was decided to hold a huge rally. And then the schedule was also decided.