బిజెపి జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాల నేపథ్యంలో మాదాపూర్లోని హెచ్ఐసిసి సహా దాని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలను హై సెక్యూరిటీ జోన్ గా ప్రకటించాలని తెలంగాణా రాష్ట్ర పోలీసు విభాగం భావిస్తోంది. జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాల్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీతో పాటు బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా, కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా, రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ సహా వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, పలువురు ప్రముఖులు రానున్న నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

Police are expected to make the surrounding areas, including the HICC in Madhapur, a high-security zone in the wake of the BJP national executive meetings. A three-tier security is being set up for Modi's visit.