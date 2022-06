పాఠాలు చెప్పే ఆచార్యులే గుణపాఠాలు కూడా నేర్పుతారు.!ఆస్తుల జీవో వెనక్కి తీసుకోవాలన్న బీజేపి.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ప్రభుత్వ ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయులను ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేధిస్తోందన్నారు బీజేపీ శాసన సభా పక్ష నాయకుడు, రాజాసింగ్. టీచర్లతో సహా, విద్యాశాఖలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు దొంగల మాదిరిగా చూస్తున్నారని మండిపడ్డారు.ఉపాధ్యాయులతో సహా విద్యాశాఖలో పనిచేస్తున్నఉద్యోగుల ఆర్థిక వివరాలు ఇవ్వాలని తాజాగా పాఠశాల విద్యాశాఖ ప్రొసీడింగ్స్ ఇవ్వడం కక్ష్యసాధింపులో భాగంగానే తాను భావిస్తున్నానన్నారు రాజాసింగ్. ఉపాధ్యాయుల ప్రాపర్టీ స్టేట్ మెంట్ కోరుతున్న ప్రభుత్వం ముందుగా సీఎంతో సహా మంత్రులు, టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల ప్రాపర్టి స్టేట్ మెంట్ ముందుగా ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసారు.

English summary

Rajasingh, leader of the BJP Legislative Assembly, said the state government was harassing government employees and teachers. Chief Minister Chandrasekhar Rao was incensed that employees working in the education department, including teachers, were seen as thieves.