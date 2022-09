అజారుద్దీన్ కు కొమ్ము కాస్తున్నారా?? వివాదాస్పదంగా మంత్రి తీరు?

Telangana

oi-Garikapati Rajesh

ఇండియా, ఆస్ట్రేలియా మధ్య హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరగబోయే మూడో ట్వంటీ ట్వంటీ మ్యాచ్ కోసం సాగిన టికెట్ల అమ్మకాలు హైదరాబాద్ పరువును గంగలో కలిపాయి. టికెట్ల కోసం జరిగిన తొక్కిసలాటలో 20 మంది ప్రేక్షుకులు, 10 మంది పోలీసులు గాయపడ్డారు. కొందరికి ప్రయివేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్సనందించారు. 29,500 టికెట్లకు కేవలం 2000 టికెట్లు అమ్మారు. మిగతా టికెట్లు ఏమయ్యాయనేది అజారుద్దీన్ కు, ప్రభుత్వానికే తెలియాలి.

English summary

The sale of tickets for the third Twenty20 match to be held between India and Australia at the Uppal Stadium in Hyderabad has made Hyderabad proud.