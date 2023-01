బీఆర్ఎస్‌కు బిగ్ బూస్ట్. ఒడిశా మాజీ ముఖ్యమంత్రి గిరిధర్ గమాంగ్.. బీజేపీకి గుడ్ బై చెప్పారు. ఎల్లుండి గులాబీ కండువాను కప్పుకోనున్నారు. ఎల్లుండి హైదరాబాద్ లో కేసీఆర్ సమక్షంలో బీఆర్ఎస్ తీర్థాన్ని పుచ్చుకోనున్నారు.

హైదరాబాద్: ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సారథ్యంలో అధికారంలో ఉన్న భారత్ రాష్ట్ర సమితికి బిగ్ బూస్ట్. ఈ ఏడాదే అసెంబ్లీ, వచ్చే సంవత్సరం సార్వత్రిక ఎన్నికలను ఎదుర్కొనడానికి సమాయాత్తమౌతోన్న ఈ గులాబీ బాస్.. క్రమంగా తన పార్టీ కార్యకలాపాలను పొరుగు రాష్ట్రాలకు విస్తరిస్తోన్నారు. ఈ క్రమంలో- రాకీయ బద్ధ శతృవు బీజేపీ నుంచి కూడా బీఆర్ఎస్ లోకి కీలక నాయకులు వలస వస్తోండటం ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంటోంది.

Former Odisha CM Giridhar Gamang resigns from BJP. He will Join in BRS. Tribal leader and Ex MP Jayaram Pangi also join the BRS on January 27.