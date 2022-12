తెలంగాణాపై చంద్రబాబు మాస్టర్ మైండ్; బీఆర్ఎస్ మంత్రులు, అగ్రనేతల ఉలికిపాటు అందుకే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ రాజకీయాలు చేస్తే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి నష్టం జరుగుతుందా? తెలుగుదేశం పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మళ్లీ వేగంగా రాజకీయాలను నెరపి, వచ్చే ఎన్నికల బరిలోకి దిగితే అధికార బి ఆర్ ఎస్ కు ఇబ్బంది ఎదురవుతుందా? బీజేపీతో పొట్టు కోసం బాబు వ్యూహంలో ఇది భాగమా? మూకుమ్మడిగా తెలంగాణ మంత్రులు, అగ్రనాయకులు చంద్రబాబును, టిడిపిని టార్గెట్ చేయడం వెనుక కారణం అదేనా అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

As part of Chandrababu mastermind on Telangana, a meeting was held at Khammam. Suspecting that he was looking for an alliance with the BJP, the BRS ministers and top leaders suddenly went into a frenzy and targeted Chandrababu.