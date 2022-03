మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మలపై వ్యాఖ్యల వివాదంపై నోరుతెరిచిన చిన్నజీయర్ స్వామి.. ఏం చెప్పారంటే

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మలను కించపరుస్తూ చిన్న జీయర్ స్వామి చేసిన వ్యాఖ్యలపై తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దుమారం రేగిన విషయం తెలిసిందే. గిరిజనుల ఆరాధ్య దైవమైన మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మలను కించపరిచిన చిన్న జీయర్ స్వామి తక్షణం తన వ్యాఖ్యలను వెనక్కి తీసుకోవాలని, గిరిజన సమాజానికి, తెలంగాణ సమాజానికి క్షమాపణలు చెప్పాలని గిరిజన ఆదివాసీల నుండి డిమాండ్ వినిపించింది. చిన్న జీయర్ స్వామి దిష్టిబొమ్మల దహనాలు, ఆందోళనలతో ఈ వివాదం కాస్త ముదిరింది. ఇక రాజకీయ నాయకులు కూడా చిన్న జీయర్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై నిప్పులు చెరిగారు.

చిన్నజీయర్ స్వామిపై అట్రాసిటీకేసు పెట్టాలంటూ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు; మండిపడిన సీపీఐ నారాయణ, అశ్వనీదత్

Chinnajeeyar Swamy gave clarity in the wake of the controversy over the remarks on Medaram Sammakka Saralammala. Chinnajeeyar swamy said We leave it to their discretion as to why the controversy was brought to the fore.