సోనియమ్మ ఇచ్చిన తెలంగాణ కాపాడుకోవాలన్న సీఎల్పీ నేత.!అందుకు జనవరి 9నుంచి భట్టి పాదయాత్ర.!

Telangana

oi-Harikrishna

మధిర/హైదరాబాద్ : ప్రజా సమస్యలను గాలికి వదిలేసి మొద్దు నిద్రపోతున్న టిఆర్ఎస్ సర్కారు కండ్లు తెరిపించేందుకు జనవరి 9 నుంచి మధిర నియోజకవర్గంలో పాదయాత్ర చేస్తానని తెలంగాణ శాసనసభ పక్షనేత మల్లు భట్టి విక్రమార్క ప్రకటించారు. రాష్ట్రాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న గులాబీ పాలకుల చీడ నుంచి తెలంగాణను కాపాడుకోవడమే లక్ష్యంగా ముదిగొండ మండలం ఎడవల్లి గ్రామం నుంచి తన పాదయాత్ర మొదలవుతుందని వెల్లడించారు. మధిర నియోజకవర్గం, చింతకాని మండలం నరిసింహపురం గ్రామంలో జరిగిన మండల కాంగ్రెస్ ప్లినరీ సమావేశానికి సీఎల్పీ నేత భట్టివిక్రమార్క ముఖ్య అతిధిగా హాజరయ్యారు.

English summary

Telangana Legislative Assembly party leader Mallu Bhatti Vikramarka has announced that he will do Padayatra in Madhira constituency from January 9 to open the eyes of the sleeping TRS government, leaving public issues up in the air.