చాకలి ఐలమ్మ స్ఫూర్తితోనే సీఎం కేసీఆర్ తెలంగాణా సాధించారు: మంత్రి ఎర్రబెల్లి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సాయుధ పోరాట యోధురాలు చాకలి ఐలమ్మ జయంతి సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణ అభివృద్ధి శాఖల మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు హన్మకొండ వరంగల్, హంటర్ రోడ్ లోని శాయంపేట సర్కిల్ లో గల చాకలి ఐలమ్మ విగ్రహానికి పూలమాలవేసి పుష్పాంజలి ఘటించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు తెలంగాణ వీరవనిత చాకలి ఐలమ్మ స్ఫూర్తితో తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్నామని, తెలంగాణ ప్రజల్లో నేటికీ ఆ పోరాటపటిమ ఉందని తెలిపారు.

English summary

Minister Errabelli Dayakar Rao revealed that CM KCR achieved Telangana only with Chakali Ilamma's spirit. On the occasion of Chakali Ilamma's birth anniversary, Errabelli said Chakali Ilamma who resisted the Nizam Rajakars and Deshmukhs..