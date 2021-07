Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

కృష్ణా,గోదావరి నదులపై తెలంగాణ,ఆంధ్రప్రదేశ్ సాగునీటి ప్రాజెక్టులు,విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలను నదీ యాజమాన్య బోర్డుల ఆధీనంలోకి తీసుకొస్తూ కేంద్రం గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఏపీ ప్రభుత్వం ఈ గెజిట్‌ నోటిఫికేషన్‌ను స్వాగతించగా... తెలంగాణ ప్రభుత్వం దీనిపై సమాలోచనలు జరుపుతోంది. శుక్రవారం(జులై 16) జరిగిన టీఆర్ఎస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గెజిట్ నోటిఫికేషన్‌పై చర్చించారు. కృష్ణా పరివాహక ప్రాంతం తెలంగాణలోనే ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ జలాల పంపిణీ విషయంలో రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరిగిన విషయాన్ని పార్లమెంటులో లేవనెత్తాలని ఎంపీలను ఆదేశించారు.

English summary

Telangana Chief Minister KCR discussed the centre Gazette notification over irrigation projects, at the TRS Parliamentary Party meeting on Friday (July 16). He directed the MPs to raise the issue of injustice done to the state in the matter of water distribution even though the Krishna basin is mostly in Telangana.