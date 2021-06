సీఎం కేసీఆర్ సంచలనం .. 40వేల కోట్ల అప్పుల్లో తెలంగాణా, కానీ వారికి కియా కార్నివాల్ కార్ల బొనాంజా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సీఎం కేసీఆర్ తెలంగాణ జిల్లా అదనపు కలెక్టర్లకు అధికారిక వాహనాలుగా కియా కార్నివాల్ కార్లను కొనుగోలు చేసి సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. నిన్నటికి నిన్న ప్రగతి భవన్ లో ఈ కార్లను పరిశీలించిన కెసిఆర్ అధికారులను వాటి వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. రవాణా శాఖ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ పచ్చజెండా ఊపి ఈ కార్లను ప్రారంభించారు.అయితే రాష్ట్రం కరోనా సంక్షోభంతో విలవిలలాడుతున్న సమయంలో,ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతున్న తరుణంలో అధికారులకు లగ్జరీ కార్ల కొనుగోలుపై ప్రతిపక్ష పార్టీలు మండిపడుతున్నాయి.ఈ సమయంలో ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేయడం అవసరమా అని ప్రశ్నిస్తున్నాయి బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలు.

English summary

CM KCR has bought them 32 Kia Carnival cars for 32 Additional District Collectors of Telangana .This at a time when the state is reeling under a debt of around ₹ 40,000 crore, besides battling with Covid, opposition BJP and Congress leaders have alleged.క