ఈటెల టార్గెట్ గా కోవర్ట్ ఆపరేషన్ ? హుజూరాబాద్ లో షాక్ ఇచ్చేలా సీఎం కేసీఆర్ అపర చాణిక్యం !!

oi-Dr Veena Srinivas

టీఆర్ఎస్ పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పిన ఈటెల రాజేందర్ కాషాయ దళంలో చేరిపోయారు. కెసిఆర్ పై సమరానికి సై అంటున్నారు. అయితే రాజకీయాల్లో శత్రువులను అణిచివేయడంపై అపర చాణిక్యం ప్రదర్శించే కెసిఆర్ ఇప్పటికే హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో మంత్రి గంగుల కమలాకర్ ను,పరకాల ఎమ్మెల్యే చల్లా ధర్మారెడ్డిని, మాజీ ఎంపీ వినోద్ కుమార్ ను రంగంలోకి దించి దూకుడు ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో ఈటెల రాజేందర్ టార్గెట్ గా కోవర్ట్ ఆపరేషన్ కూడా చేయనున్నారని స్థానికంగా ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది.

టీఆర్ఎస్ లో ఉద్యమ నేతలేరీ ? ఈటెల రాజేందర్ బర్తరఫ్ తో కేసీఆర్ తీరుపై తెలంగాణలో హాట్ డిబేట్ !!

English summary

Etela Rajender joined in BJP and getting ready to fight with KCR. However, KCR trying to check Etela and has already fielded Minister Gangula Kamalakar, party MLA Challa Dharmareddy and former MP Vinod Kumar in the Huzurabad constituency. At the same time there is an interesting discussion locally that CM KCR also be doing a covert operation targeted Etela Rajender.