తల్లికి అన్నం పెట్టనోడు పిన్నికి బంగారు నెక్లెస్ అంట.!కేసీఆర్ వ్యవహారం ఇట్లుందన్న కాంగ్రెస్.!

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు వైఖరిపై కాంగ్రెస్ పార్టీ భగ్గుమంటోంది. తెలంగాణ రైతాంగం అనేక సమస్యలతో కొట్టుమిట్టాడుతుంటే పట్టించుకోని చంద్రశేఖర్ రావు పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని రైతాంగానికి ఆర్థిక సాయం చేస్తానని చెప్పడం విడ్డూరంగా ఉందని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎద్దేవా చేసింది. కల్లాల్లో ఉన్న ధాన్యం అకాల వర్షాలకు తడిసిపోవడమే కాకుండా వరద నీటిలో తిండిగింజలు కొట్టుకుపోతున్నా పట్టించుకున్న దిక్కులేదుకు గానీ ఇతర రాష్ట్రాల రైతాంగాన్ని ఆదుకుంటానని చెప్పడానికి సిగ్గుపడాలని తెలంగాణ కాంగ్రెస్ కమిటీ ప్రచార కమిటీ ఛైర్మన్ మధు యాష్కీ గౌడ్ ధ్వజమెత్తారు.

The Congress party is upset over the attitude of Telangana Chief Minister Chandrasekhar Rao. The Congress party has said that it is absurd to say that Chandrasekhar Rao, who did not care if the Telangana peasantry was facing many problems, would provide financial assistance to the peasantry in the state of Punjab.