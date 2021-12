కాంగ్రెస్ సిద్ధాంతాలే శ్వాసగా పనిచేసారు.!రాజకీయ విలువలకు నిలువెత్తు నిదర్శనం.!రోశయ్యకు రేవంత్ నివాళి.!

Telangana

హైదరాబాద్ : కాంగ్రెస్ పార్టీ కురువృద్ద నాయకుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి, మాజీ గవర్నర్ కొణిజేటి రోశయ్య మరణం పట్ట కాంగ్రెస్ నాయకులు దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేసారు. జీవించినంత కాలం కాంగ్రెస్ సిద్ధాంతాలే శ్వాసగా, ధ్యాసగా పని చేసిన కొణిజేటి రోశయ్య మరణం తనను తీవ్రంగా కలచివేసిందని, రాజకీయాలలో విలువలు, నిబద్ధతకు ఆయన మారుపేరని, ఆర్థిక మంత్రిగా 15 సార్లు బడ్జెట్ ప్రవేశ పెట్టిన రికార్డు కూడా రోశయ్య సొంతమని టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు ఎ.రేవంత్ రెడ్డి గుర్తుచేసుకున్నారు.

ఎమ్మెల్సీగా తొలి సారి చట్టసభలోకి తాను వచ్చినప్పుడు రోశయ్యతో దగ్గర పరిచయం ఏర్పడిందని, పార్టీలతో సంబంధం లేకుండా ప్రజా సమస్యలపై మాట్లాడే విషయంలో ఆయన తనకుకు సలహాలు, సూచనలు ఇచ్చి ప్రోత్సహించేవారని రేవంత్ రెడ్డి గుర్తు చేసారు.

Congress leaders have expressed shock over the death of Konijeti Rosaiah. TPCC President A. Revanth Reddy recalled that he was deeply moved by the death of Konijeti Rosaiah, who had worked tirelessly for Congress ideology for as long as he lived, and was nicknamed for his values ​​and commitment in politics.