కాంగ్రెస్ సభ్యత్వ నమోదు.!డిజిటల్ పద్ధతిలో తెలంగాణ నుంచే ప్రారంభం.!రేవంత్ పై పెద్దఎత్తున అంచనాలు.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీలో అధ్యక్ష పదవిలో చోటు చేసుకున్న మార్పు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపుకు సంకేతమని నాయకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. నిరాశా నిస్పృహలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి రేవంత్ రెడ్డి ఊపిరి పోసాడని, కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉత్సాహం ఉరకలేస్తుందని కార్యక్తలు భావిస్తున్నారు. నాయకుల, కార్యకర్తల అంచాలకు తగ్గట్టు పార్టీని బలోపేతం చేసి అధికారం వైపు తీసుకెళ్లాల్సిన బాద్యత కూడా రేవంత్ రెడ్డిపై ఉందనే చర్చ జరుగుతోంది. పార్టీని క్షేత్ర స్తాయిలో బలోపేతం చేసేందుకు ఏఐసీసీ అధినేత్రి సోనియా గాంధీ పుట్టినరోజును వేదికగా మలుచుకోనున్నారు రేవంత్ రెడ్డి. అందుకు తగ్గట్టే కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు సీసిసి ఛీఫ్.

English summary

The Congress, which is bursting with new impetus in Telangana, has focused on strengthening the party at the field level. The national leadership is preparing for membership registration as per the call. The new membership registration system devised by the All India Congress Committee will be launched from Telangana.