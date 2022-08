రేవంత్ రెడ్డిని ఒంటరివాడిని చేసే వ్యూహంలో కాంగ్రెస్ అసంతృప్తనేతలు.. అదునుచూసి దెబ్బ; కాంగ్రెస్ లో కల్లోలం!!

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో ముసలం చోటు చేసుకుంది. నిన్న మొన్నటి వరకూ కాంగ్రెస్ పార్టీలో కి వలసలు కొనసాగుతున్నాయి అని అందరూ భావిస్తే మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి ఎపిసోడ్ తో అది కాస్త రివర్స్ అయింది. ఒక్కసారిగా రేవంత్ రెడ్డి పై వ్యతిరేకత కాంగ్రెస్ అసంతృప్త నేతలలో పెల్లుబుకుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది.

Disgruntled Congress leaders in the strategy to check Revanth Reddy's leadership. That's why they are resigning and alleging revanth reddy. With the latest developments, TPCC post made congress party crisis in Telangana.