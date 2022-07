ఆ బిల్లులపై కేంద్రాన్ని ఒప్పించండి: ద్రౌపది ముర్ము ముందు మంత్రి కేటీఆర్ డిమాండ్లు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

రాష్ట్రపతి ఎన్నికలను అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించిన టిఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా విపక్షాల నుంచి బరిలోకి దిగిన యశ్వంత్ సిన్హా కు మద్దతు పలికిన విషయం తెలిసిందే. ఇక రాష్ట్రపతి ఎన్నికలలో ఎన్డీఏ అభ్యర్థిగా ఎన్నికల బరిలోకి దిగిన ద్రౌపది ముర్ము ఘన విజయం సాధించడంతో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి షాక్ తగిలినట్టైంది. అయితే రాష్ట్రపతిగా ఎన్నికైన ద్రౌపది ముర్ముకు శుభాకాంక్షలు చెబుతూనే మంత్రి కేటీఆర్ తనదైన శైలిలో ఆమె ముందు అనేక డిమాండ్లు ఉంచారు.

Congratulating the recently elected President Draupadi Murmu, Minister KTR placed several demands before her to convince the Center on the Tribal Reservation Bill and Women's Reservation Bill.