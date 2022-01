తెలంగాణాలో కరోనా కల్లోలం: 12రోజుల్లో 5రెట్లు పెరిగిన యాక్టివ్ కేసులు; రోజువారీ కేసులు ఎంతగా పెరిగాయంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కరోనా కేసుల ఉధృతి రోజురోజుకీ పెరుగుతోంది. గత 12 రోజుల్లో యాక్టివ్ కోవిడ్ కేసులు ఐదు రెట్లు పెరిగాయంటే ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో కరోనా పరిస్థితి ఏవిధంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. రాష్ట్రంలో రోజువారీ కేసుల పెరుగుదల కారణంగా గత కొన్ని రోజులుగా తెలంగాణలో యాక్టివ్ కోవిడ్ కేసుల సంఖ్య నిరంతరం పెరుగుతోంది.

English summary

The increasing number of corona cases and omicron cases creating tension in telangana. The turmoil in Telangana corona cases will continue with a 5-fold increase in active cases in 12 days and a 7-fold increase in daily cases