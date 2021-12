టీఆర్ఎస్ ఎంపీ కేశవరావుకు కరోనా పాజిటివ్; ఢిల్లీ వెళ్ళొచ్చిన గులాబీ నేతల్లో గుబులు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కరోనా వ్యాప్తి కల్లోలం సృష్టిస్తోంది. తెలంగాణా రాష్ట్రంలోనూ ఒమిక్రాన్ కేసులతో పాటు కరోనా కేసులు కూడా బాగా పెరుగుతున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే టిఆర్ఎస్ పార్టీలో కరోనా కలకలం కొనసాగుతుంది. గులాబి నేతలను కరోనా వెంటాడుతోంది. ఇటీవల ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో కేంద్రం స్పష్టత ఇవ్వాలని కోరుతూ ఢిల్లీకి వెళ్లిన తెలంగాణ మంత్రులు, ఎంపీలు నాలుగు రోజుల పాటు ఢిల్లీలో ఉండి వచ్చిన విషయం తెలిసిందే.

English summary

TRS MP Keshavarao has been diagnosed with corona and is being treated at home isolation. Minister Errabelli, Chevella MP Ranjit Reddy, and now Keshavarao, are among the trs leaders who went to Delhi