మొబైల్ ఫోన్ లో మూడుసార్లు దగ్గితే.. ఊపిరితిత్తుల ఆరోగ్యం క్షణాల్లో.. అద్భుత ఆవిష్కరణ 'శ్వాస'!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

దగ్గు వస్తే.. ఆ దగ్గు సాధారణంగా వస్తున్న దగ్గా లేక ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించి తీవ్రమైన అనారోగ్యాన్ని సూచిస్తున్న దగ్గా అనేది చాలా మందికి తెలియదు. అందుకే మనం దగ్గే దగ్గు సౌండ్ బట్టి ఊపిరితిత్తుల ఆరోగ్యం కనిపెట్టడానికి హైదరాబాద్ కు చెందిన సాల్సిట్ టెక్నాలజీస్ సంస్థ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా సాఫ్ట్ వేర్ తయారు చేసింది. ఈ సాఫ్ట్ వేర్ తో రూపొందించిన ప్రత్యేకమైన యాప్ ఊపిరితిత్తుల ఆరోగ్యానికి కొన్ని సెకన్లలోనే నిర్ధారించి మనకు చెబుతుంది.

English summary

If you cough three times on a mobile phone, the amazing software innovation 'Swaasa' will be available soon, which will know the health of the lungs in real time. But this app is only designed for doctors and health workers.