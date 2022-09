cyber crimes: ఆన్లైన్లో కొన్న చీరలు రిటర్న్; సైబర్ నేరగాళ్ళ ట్రాప్; ఖాతాలో 2లక్షల నగదు దోపిడీ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సైబర్ నేరగాళ్లు రోజుకోరకంగా రెచ్చిపోతున్నారు. ఆన్లైన్లో షాపింగ్ చేసే వారిని టార్గెట్ చేసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా మహిళలను టార్గెట్ చేసుకున్న సైబర్ నేరగాళ్లు వారికి బంపర్ ఆఫర్ లు అంటూ రకరకాల మెసేజ్ లను పంపుతూ మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఆన్లైన్లో షాపింగ్ చేసేవారిని టార్గెట్ చేసిన సైబర్ నేరగాళ్లు, వారి షాపింగ్ డేటాను, ఆర్డర్ చేసిన వస్తువులను తిరిగి రిటర్న్ చేసే డేటాను సేకరించి, తప్పుడు కస్టమర్ కేర్ నంబర్లను ఆన్లైన్ లో పెట్టి అర్థం కాకుండా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా అటువంటి ఘటన రంగారెడ్డి జిల్లా తలకొండపల్లి మండలానికి చెందిన ఓ మహిళ విషయంలో చోటు చేసుకుంది.

English summary

A woman who wanted to return sarees bought online fell into the trap of cyber criminals. woman approached the police after her 2 lakhs of cash in the account was lost due to sending information on the said link.