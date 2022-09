cyber crimes: ఉద్యోగాల కోసం ఆన్లైన్లో వెతుకుతున్నారా? సైబర్ మోసాల బారిన పడతారు జాగ్రత్త!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఉద్యోగాల కోసం ఆన్లైన్లో వెతుకుతున్నారా? ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తామంటూ భారీ ఎత్తున యాడ్లు, మెసేజ్లు చూసి అందులో వాళ్ళు చెప్పినవి ఫాలో అవుతున్నారా? ఉద్యోగాల కోసం ఏ వెబ్ సైట్ లో పడితే ఆ వెబ్ సైట్ లో మీ డేటా ఇస్తున్నారా? అయితే సైబర్ మోసం జరిగే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు.

English summary

Looking for jobs online? Cybercrime Police warns that to take care about cyber frauds. It is said that they are collecting in the name of formality charges, believing that they will give jobs.