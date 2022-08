cyber crimes: ఈ కామర్స్ సైట్లలో లక్కీడిప్ బహుమతులు వచ్చాయని.. నమ్మారో నట్టేట ముంచేస్తారు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్: సైబర్ నేరగాళ్ళు రెచ్చిపోతున్నారు. ఈ కామర్స్ సైట్ల ద్వారా వస్తువులను కొనుగోలు చేసే వారిని టార్గెట్ చేస్తున్నారు. మీకు లక్కీ డిప్ లో బహుమతులు వచ్చాయని ఫోన్ కాల్స్ చేస్తున్నారు. కార్లు బహుమతులుగా వచ్చాయని, వాటిని పొందటం కోసం కొంత మొత్తం చెల్లించాలని నమ్మించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు . ఇక నమ్మితే అంతే అంటున్నారు పోలీసులు .

English summary

Cybercriminals are in the business of deceiving customers with the name of e-commerce sites lucky dip gifts. Your accounts will empty if you believe those calls, says cyber police.