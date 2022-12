డిసెంబర్ 9.. తెలంగాణా చరిత్రను మార్చిన రోజే బీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావం; కేసీఆర్ కు కలిసొస్తుందా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కు డిసెంబర్ 9 సెంటిమెంట్ కలిసొస్తుందా? గతంలో తెలంగాణా చరిత్రను మలుపు తిప్పిన రోజే కెసిఆర్ నేడు బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఘనంగా ఆవిర్భవించడం జాతీయంగా బి ఆర్ ఎస్ కు గుర్తింపు తెస్తుందా? అప్పుడు తెలంగాణ చరిత్రను మలుపు తిప్పిన కేసీఆర్, ఇప్పుడు దేశ చరిత్రను మలుపు తిప్పడం లో కెసిఆర్ కీలక భూమిక పోషిస్తారా? అంటే అవకాశం లేకపోలేదని చర్చ జరుగుతుంది.

English summary

December 9 .. The establishment of BRS will happen today on the day that changed the history of Telangana. The debate on whether the sentiment of December 9 give success to KCR in national politics has become interesting. డిసెంబర్ 9 ..