ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్: బోయినపల్లి అభిషేక్ రావు విచారణ ఎఫెక్ట్.. మళ్ళీ 25చోట్ల ఈడీదాడులు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఢిల్లీ లిక్కర్ కుంభకోణంలో సిబిఐ దర్యాప్తు, ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ దాడులు ఆసక్తికర మలుపులు తిరుగుతున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా 25 ప్రాంతాలలో ఏకకాలంలో దాడులు నిర్వహిస్తున్న ఈడీ అధికారులు ఈ కేసును లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

English summary

With the effect of Boinapally Abhishek Rao's CBI investigation in the Delhi liquor scam, ED attacks are continuing in 25 places again. The ED officials are conducting raids on the basis of what Boinapally Abhishek Rao said.